Лазарев трогательно обращается к дочери в день ее 8-летия: «Горжусь быть папой!»

Специальная рубрика, в которой собраны интересные посты в соцсетях звезд. На это раз это Сергей Лазарев, Стефания Маликова и Анастасия Решетова.
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