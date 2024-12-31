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Украинский беспилотник сбили в Северной Осетии. Что известно

Украинский беспилотник сбили в Северной Осетии. Что известно

Над Северной Осетией сбили беспилотник ВСУ накануне празднования Нового года.В 4 утра 31 декабря в Северо-Кавказском федеральном округе была объявлена беспилотная опасность.

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