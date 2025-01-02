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“Меган бежала по пляжу”, – жена принца Гарри вновь удивила соотечественников

“Меган бежала по пляжу”, – жена принца Гарри вновь удивила соотечественников

Жена принца Гарри вернулась в соцсети, и сделала это оригинально.  Меган Маркл, супруга принца Гарри, впервые за долгое время вернулась в публичное пространство, и сделала это весьма личным и запоминающимся образом.

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