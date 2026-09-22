Крупный пожар в торговом центре в Стерлитамаке. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.Есть погибшие и пострадавшие

Крупный пожар в торговом центре в Стерлитамаке. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.Есть погибшие и пострадавшиеВ Стерлитамаке в Башкортостане произошел пожар в торгово-сервисном комплексе «Солнечный».