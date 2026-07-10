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STOXX 600 показал крупнейшее недельное падение с апреля

STOXX 600 показал крупнейшее недельное падение с апреля

Европейские фондовые рынки завершили неделю без выраженной динамики: первоначальный оптимизм после крупного технологического размещения в США сменился осторожностью на фоне нового витка напряжённости между США и Ираном.

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