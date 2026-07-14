Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве

Российская Дрифт СерияЧетвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии завершился в Москве. Уик-энд на ADM Raceway прошёл в традиционном для этого автодрома стиле с переменчивой погодой — солнце сменялось проливным дождём, и финальные заезды пришлись на подсыхающую трассу.