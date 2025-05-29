Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, из-за чего экс-президента Молдавии вызвали в полицию

Стало известно, из-за чего экс-президента Молдавии вызвали в полицию

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что его вызвали в полицию Кишинева из-за георгиевской ленты, с которой он пришел на Марш Победы 9 мая.

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