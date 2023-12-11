Директор Кудрявцевой сообщил, что она заболела еще в начале декабря на «Песне года»

Директор Леры Кудрявцевой прокоментировал информацию о госпитализации телеведущей. В беседе с Telegram-каналом Shot он заявил, что знаменитость чувствовала себя неважно еще во время съемок «Песни года», которые проходили 2 декабря.
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