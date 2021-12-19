Южный Федеральный

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Политолог Лазарев назвал идеальный выход из газового кризиса для Украины

Политолог Лазарев назвал идеальный выход из газового кризиса для Украины

Политический эксперт и общественный деятель Александр Лазарев рассказал об идеальном для Украины способе урегулирования газового кризиса, а также призвал главу страны Владимира Зеленского к переговорам с Москвой относительно прямых поставок газа.

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