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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Кубок Первого канала удался без шведов и финнов. Я бы расширил турнир: можно добавлять сборные Сибири, Дальнего Востока, Урала»

«Уже понятно, что шведы и финны вряд ли вернутся на Кубок Первого канала, но турнир однозначно удался и без них.

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