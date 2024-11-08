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Царьград

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Украинские военные назвали обстановку в Курской области адской

Украинские военные назвали обстановку в Курской области адской

Невыносимыми и адскими стали условия для украинских военных в Курской области.Украинские военнослужащие, которые вторглись на территорию Курской области, описывают условия там как адские, а в целом ситуацию для ВСУ – как тяжёлую и абсолютно ужасную.

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