Похоже, игроки раскрыли дату проведения следующей презентации Sony, приурочен...

Похоже, игроки раскрыли дату проведения следующей презентации Sony, приуроченной к 30-летию PlayStationSony недавно начала рекламную кампанию и опубликовала на своем канале YouTube новую рекламу PS5, что вызвало бурю домыслов среди фанатов.
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