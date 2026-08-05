Рязанские поисковики обнаружили останки солдата в Смоленской области

В ходе Вахты Памяти в Смоленской области рязанские поисковики обнаружили останки военнослужащего Красной Армии и предметы его личного обихода, а также большое количество стреляных гильз советского и немецкого производства.
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