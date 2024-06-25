Суд Гааги выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Российской армии Валерия Герасимова, сообщило 25 июня издание NL Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии