Специалист Абравитова рассказала, как найти профессионального психолога

Психолог Марианна Абравитова рассказала, как найти профессионального специалиста по психологии. «Большое количество псевдопсихологов наносят огромный вред людям, потому что психология — это не просто посидеть и с умным видом порассуждать, это наука, опирающаяся на огромный наработанный академический базис», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».