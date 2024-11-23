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Всё о женщинах

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Специалист Абравитова рассказала, как найти профессионального психолога

Специалист Абравитова рассказала, как найти профессионального психолога

Психолог Марианна Абравитова рассказала, как найти профессионального специалиста по психологии. «Большое количество псевдопсихологов наносят огромный вред людям, потому что психология — это не просто посидеть и с умным видом порассуждать, это наука, опирающаяся на огромный наработанный академический базис», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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