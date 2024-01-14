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Юрий Кот: За нацистские лозунги иноагента Галкина оштрафовали в Дубае

Юрий Кот: За нацистские лозунги иноагента Галкина оштрафовали в Дубае

Как примитивно рассуждают русофобы: уехали из России — и теперь в "игры с нацизмом" можно играть со всем "цивилизованным миром".

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Комментарии
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Ирина Черных
Вы не правы. Страна должна знать своих &quot;героев&quot;. Автору респек!
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
ну хоть Дубаи приструнивают евреев в их русофобских высказываниях, а то  Россия не может... слишком культурная.
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1 час.
Евгений Рудаков
Я о том и говорю. Публикуют только тех, кто интересен антироссийской литературе. А российским писателям публикации не по карману. Потому вы и читаете только Донцову. Евг.
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56 мин.

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