Юрий Кот: За нацистские лозунги иноагента Галкина оштрафовали в Дубае

ну хоть Дубаи приструнивают евреев в их русофобских высказываниях, а то Россия не может... слишком культурная.

Евгений Рудаков

Я о том и говорю. Публикуют только тех, кто интересен антироссийской литературе. А российским писателям публикации не по карману. Потому вы и читаете только Донцову. Евг.