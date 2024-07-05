Трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге первыми перейдут на брутто-контракты

С 1 августа трамваи и троллейбусы Екатеринбурга переводятся на брутто-контракты. Это означает, что перевозчики будут получать из бюджета деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за количество пройденных километров по маршруту.
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