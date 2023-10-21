Неизвестный злоумышленник изуродовал иномарку на парковке в Новосельцах

Девушка пытается через соцсети найти «мстителя» Смолянка рассказала в соцсетях, что в ночь с 18 на 19 октября приблизительно с 1:30 до 1:50 неизвестный изуродовал автомобиль «Форд Фокус», припаркованный на стоянке в Новосельцах – на улице Юбилейной, напротив дома №14 (подъезд №3).