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Всё о женщинах

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  • RashidOS Dmitri
    Все просто, мужики - консерваторы, не любим мы смены обстановки 😜Почему мужчины сн...
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Почему мужчины сначала возмущаются, что их тащат в брак, а потом – что их вытащили из брака?

Почему мужчины сначала возмущаются, что их тащат в брак, а потом – что их вытащили из брака?

Тяжела и неказиста жизнь некоторых беззащитных товарищей. Сначала коварные женщины тащат их в брак (в самых тяжелых случаях – пузом в ЗАГС), а потом выпинывают из брака, что тоже вызывает массу возмущения.

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Комментарии
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RD
RashidOS Dmitri
Все просто, мужики - консерваторы, не любим мы смены обстановки 😜
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