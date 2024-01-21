Почему мужчины сначала возмущаются, что их тащат в брак, а потом – что их вытащили из брака?

Тяжела и неказиста жизнь некоторых беззащитных товарищей. Сначала коварные женщины тащат их в брак (в самых тяжелых случаях – пузом в ЗАГС), а потом выпинывают из брака, что тоже вызывает массу возмущения.
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