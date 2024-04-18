ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении

Потери противника составили до 70 военнослужащих Подразделения Западной группировки войск сумели отразить две атаки и две контратаки штурмовых групп ВСУ у Тернов и Червоной Дибровы, а также смогли улучшить свое положение по переднему краю на купянском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии