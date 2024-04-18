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Петербургский дневник

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ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении

ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении

Потери противника составили до 70 военнослужащих Подразделения Западной группировки войск сумели отразить две атаки и две контратаки штурмовых групп ВСУ у Тернов и Червоной Дибровы, а также смогли улучшить свое положение по переднему краю на купянском направлении.

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