На аукцион выставили самую опасную игрушку в мире: там есть радиоактивный уран

Минилаборатория с ядерными веществами задумывалась как "пособие для юных физиков-ядерщиков". Хотя ученые и СМИ советуют не рисковать, однако на аукционе уже разгорелась настоящая борьба за раритет времен Холодной войны.
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