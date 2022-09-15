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МВД РФ просит арестовать главу «Атомпромресурсов» по делу о мошенничестве

МВД РФ просит арестовать главу «Атомпромресурсов» по делу о мошенничестве

ТАСС/. Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать заочный арест в отношении гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко, обвиняемого в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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