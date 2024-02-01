Рыболовлев проиграл Sotheby's

Как и предсказывала в январе «Культуромания», судебное разбирательство российско-монакского миллиардера, экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева и АД Sotheby's завершилось проигрышем г-на Рыболовлева.
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