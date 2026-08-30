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Газета.ру

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Bloomberg: Apple за три года придется сменить ряд руководителей

Bloomberg: Apple за три года придется сменить ряд руководителей

Вступающему в должность гендиректору американской компании Apple Джону Тернусу в ближайшие несколько лет, вероятно, придется сменить ряд пожилых руководителей.

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