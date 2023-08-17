Спроси любого человека в России, почему к нам приезжают иммигранты, большинство ответит, что в России не хватает рабочих рук.
Нам лгут о целях завоза мигрантов
Комментарии
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саша дмитренко
к стати,придурки! мигрантов никто не завозит!для жителей снг виза не нужна!!!!!
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9 час.
Игорь Василевский
Плесень, ты и тут пролезла? И что тебе здесь делать, а помойный? Типа, умненький ты липедераст??
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8 час.
Марина
пусть мигранты едут домой и там получают зарплаты рабочие места пусть им обеспечат их чиновники
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5 час.
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