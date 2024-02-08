Военный эксперт Олег Глазунов назвал весну и лето переломным моментом СВО

Согласно военному эксперту и доценту кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олегу Глазунову весна и лето могут стать переломным моментом в специальной военной операции (СВО), передает «Лента.
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