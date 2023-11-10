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Русская весна

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Россия экспортировала в Бразилию рекордную партию нефти

Россия экспортировала в Бразилию рекордную партию нефти

Россия в октябре экспортировала в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тыс. тонн на 133 млн долларов — и вошла в тройку крупнейших поставщиков в этой стране по итогам месяца, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы этой латиноамериканской страны.

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