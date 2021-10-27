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На Сицилии подсчитывают ущерб от урагана

На Сицилии подсчитывают ущерб от урагана

Власти Сицилии оценивают ущерб и ликвидируют последствия сильнейшего урагана.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: На Сицилии подсчитывают ущерб от урагана В течение нескольких дней на Сицилии шли проливные дожди, которые сопровождались градом и шквалистым ветром.

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