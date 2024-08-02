Поздравляю Максима Блюденова. С Днем ВДВ тебя, любимый!🇷🇺 Ты самый лучший, самый сильный. И в праздник очень важный твой Пусть будет правильный настрой.
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Поздравляю Максима Блюденова. С Днем ВДВ тебя, любимый!🇷🇺 Ты самый лучший, самый сильный. И в праздник очень важный твой Пусть будет правильный настрой.