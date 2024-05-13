# Чернильница Два адвоката диаспоры отмазывают утопившего автобус приезжего - понять и простить Я думаю все уже читали новости и видели видеоролики с ужасным происшествием в Петербурге, где незаменимый и очень ценный для нашей экономики водитель утопил автобус в реке.
В процессе присутствует переводчик, услуги которого оплатят российские налогоплательщики
Комментарии
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C
Caltar
За присутствие переводчика на таких процессах надо сразу лишать гражданства России и наказывать всех причастных к его получению такими ушлёпками!
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3 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Пора диаспоры инородцев внести в список террористических организаций либо убившего 7 человек русского населения, они оправдывают и хотят отмазать от наказания, это ли не теракт против людей России, согласно конституции о защите прав и свобод по конституции, уже этого достаточно, чтобы наказать согласно закона,чтобы другим было неповадно. Психически не нормальные люди,которых в обществе не должно быть, живут среди нас, убивая жителей нашей страны. Где законы, запрещающие ввоз этих не людей, они вообще соответствуют своим занимаемым должностям, депутаты и правительство ?!
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3 час.
Алекс Сэм
Да повесится он в камере скоро "сам"
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1 час.
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