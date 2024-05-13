В процессе присутствует переводчик, услуги которого оплатят российские налогоплательщики

ВЧ

Владимир Черноморский

Пора диаспоры инородцев внести в список террористических организаций либо убившего 7 человек русского населения, они оправдывают и хотят отмазать от наказания, это ли не теракт против людей России, согласно конституции о защите прав и свобод по конституции, уже этого достаточно, чтобы наказать согласно закона,чтобы другим было неповадно. Психически не нормальные люди,которых в обществе не должно быть, живут среди нас, убивая жителей нашей страны. Где законы, запрещающие ввоз этих не людей, они вообще соответствуют своим занимаемым должностям, депутаты и правительство ?!