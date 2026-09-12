В Менделеевске прошла премьера спектакля «Три» с Нелли Уваровой

В Менделеевске состоялась премьера спектакля «Три» с актрисой театра и кино Нелли Уваровой, известной широкой публике по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой».
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