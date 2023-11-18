Психолог назвал первые симптомы наступающей деменции

Первые признаки деменции кроются вовсе не в потере памяти, как принято считать. Измененное поведение может стать первым сигналом болезненного состояния, заявил клинический психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз изданию Daily Express.
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