Бойцы группировки «Запад» ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ

По словам представителя пресс-службы группировки ВС РФ “Запад” Ивана Бигмы, их части совместно при поддержке авиации и артиллерии отбили 3 попытки атак штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины в районах железнодорожной станции Сеньковка и озера Лиман.