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Бойцы группировки «Запад» ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ

По словам представителя пресс-службы группировки  ВС РФ “Запад” Ивана Бигмы,  их части совместно  при поддержке авиации и артиллерии отбили 3 попытки атак штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины в районах железнодорожной станции Сеньковка и озера Лиман.

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