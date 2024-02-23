Бойцы группировки «Запад» ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ

По словам представителя пресс-службы группировки ВС РФ “Запад” Ивана Бигмы, их части совместно при поддержке авиации и артиллерии отбили 3 попытки атак штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины в районах железнодорожной станции Сеньковка и озера Лиман.
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