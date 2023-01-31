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Кононов не жалеет о работе в «Спартаке»: «Уход получился непростым, но потом был неплохой отрезок в «Риге»

Олег Кононов не считает, что работа в «Спартаке» надломила его, и не жалеет об этом периоде. – Некоторые специалисты полагают, что тренера Кононова надломила работа в «Спартаке».

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