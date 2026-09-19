Известна предварительная явка на Кубани во второй день выборов

Известна предварительная явка на Кубани во второй день выборовВ России продолжается второй день выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва.
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