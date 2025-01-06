В сеть слили фото таинственного смартфона Realme линейки GT7

В сети появились фото нового загадочного смартфона Realme из линейки GT7. Судя по утечке, устройство станет более доступной версией флагмана GT7 Pro, сохраняя часть ключевых характеристик, но с урезанными функциями.
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