Женщина позволяет любовнице мужа думать, что он богат, но подруга ее осуждает

Неверность - глубокое предательство, часто сопровождающееся неуважением и злоупотреблением доверием. А теперь представьте себе: ваш партнер не только признается, что любит кого-то другого, но и выставляет это напоказ, приводя его в ваш общий дом, даже заявляя, что он владеет вашим имуществом.