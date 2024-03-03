Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Женщина позволяет любовнице мужа думать, что он богат, но подруга ее осуждает

Женщина позволяет любовнице мужа думать, что он богат, но подруга ее осуждает

Неверность - глубокое предательство, часто сопровождающееся неуважением и злоупотреблением доверием. А теперь представьте себе: ваш партнер не только признается, что любит кого-то другого, но и выставляет это напоказ, приводя его в ваш общий дом, даже заявляя, что он владеет вашим имуществом.

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