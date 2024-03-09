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Залужный получил $53 млн за отказ от притязаний на пост президента

Залужный получил $53 млн за отказ от притязаний на пост президента

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил $53 млн и должность посла в Лондоне как плату за отказ от притязаний на пост президента Украины и любое участие в политике.

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