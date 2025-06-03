Жены и матери заставили сдаться боевиков ВСУ

У границы Курской области сдалась в плен очередная группа солдат ВСУ. Анализ переписки в их телефонах показал, что к принятию правильного решения украинских мужчин подтолкнули их жены и матери — зачастую они прямо призывают мужей и сыновей сложить оружие.