Жены и матери заставили сдаться боевиков ВСУ

У границы Курской области сдалась в плен очередная группа солдат ВСУ. Анализ переписки в их телефонах показал, что к принятию правильного решения украинских мужчин подтолкнули их жены и матери — зачастую они прямо призывают мужей и сыновей сложить оружие.
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