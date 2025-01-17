Утреннее оповещение в одном из уездов Румынии

Министерство национальной обороны Румынии сообщает, что утром 17 января в районе границы с Румынией, в уезде Тулча, системы мониторинга и наблюдения зафиксировали нарушения воздушного пространства Румынии.
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