Кремль ужесточил позицию по территориям на фоне крушения «духа Анкориджа» Юлия ЧелкановаРоссия более не рассматривает возможность территориальных уступок Украине в рамках мирного урегулирования и намерена использовать занятые районы Сумской и Харьковской областей в качестве буферных зон.
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