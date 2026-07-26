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1rre

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Кремль ужесточил позицию по территориям на фоне крушения «духа Анкориджа»

Кремль ужесточил позицию по территориям на фоне крушения «духа Анкориджа»

Кремль ужесточил позицию по территориям на фоне крушения «духа Анкориджа» Юлия ЧелкановаРоссия более не рассматривает возможность территориальных уступок Украине в рамках мирного урегулирования и намерена использовать занятые районы Сумской и Харьковской областей в качестве буферных зон.

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