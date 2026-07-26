Кремль ужесточил позицию по территориям на фоне крушения «духа Анкориджа» Юлия ЧелкановаРоссия более не рассматривает возможность территориальных уступок Украине в рамках мирного урегулирования и намерена использовать занятые районы Сумской и Харьковской областей в качестве буферных зон.