Личный опыт: почему я решил дооснастить BMW 5 Series F10 доводчиками всех дверей

Есть вещи, которые сложно назвать необходимостью, но именно они формируют ежедневное ощущение от автомобиля.
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