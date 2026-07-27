IShowSpeed, сидя на унитазе, узнал, что споет перед финалом ЧМ-2026: «Я не вытер задницу, но я выступлю на финале ЧМ»

Стример IShowSpeed, сидя на унитазе, узнал, что выступит перед финальным матчем ЧМ-2026 . Напомним, IShowSpeed исполнил свой хит Champions перед стартом решающего матча ЧМ между Испанией и Аргентиной (1:0).
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