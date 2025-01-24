Как достать соседа: мошенники стали обманывать россиян в домовых чатах

Мошенники стали всё чаще обманывать россиян с помощью домовых чатов. Они могут как приглашать людей в новые сообщества (переход по ссылке приводит к краже аккаунта), так и проникать в старые и «продавать» там сомнительные услуги, предлагать помощь и втираться в доверие.