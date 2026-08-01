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Контейнеровоз "Янина" затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ

Контейнеровоз "Янина" затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ

На борту находились товары широкого потребления — от продуктов питания до стройматериалов Контейнеровоз "Янина", владелец которой компания FESCO, затонул в Черном море после атаки беспилотных морских аппаратов.

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