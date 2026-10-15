Баскетбольный матч женской Суперлиги «Самара-2» — «Спарта энд К-2» начался в спорткомплексе «МТЛ-2» с опозданием более чем на час из-за объявленной в городе ракетной опасности, но в итоге состоялся и завершился победой хозяек со счетом 70:69.
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