НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представила обновленный прогноз на то, в какой игре российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может побить "вечный" снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
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