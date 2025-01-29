НХЛ назвала новую дату, когда Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представила обновленный прогноз на то, в какой игре российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может побить "вечный" снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.