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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

В столице выросло число квартир в новостройках дороже 1 млрд рублей

В столице выросло число квартир в новостройках дороже 1 млрд рублей

Самая дорогая квартира оценивается более чем в 8,5 млрд рублей. Рост количества сверхдорогих квартир объясняют общим ростом цен и выходом новых проектов с эксклюзивными лотами Число квартир дороже 1 млрд рублей в новостройках Москвы выросло с учетом закрытых продаж на 40%.

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