В столице выросло число квартир в новостройках дороже 1 млрд рублей

Самая дорогая квартира оценивается более чем в 8,5 млрд рублей. Рост количества сверхдорогих квартир объясняют общим ростом цен и выходом новых проектов с эксклюзивными лотами Число квартир дороже 1 млрд рублей в новостройках Москвы выросло с учетом закрытых продаж на 40%.