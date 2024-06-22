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Прагматизм, а не догматизм

Прагматизм, а не догматизм

Ключевой слайд лекции профессора Чжан Вэйвэя:"Особенности китайской модели:— Интересы народа превыше всего,— Интересы правящей группы нацелены на общее благо, а не на благо группы,— "Выборы сверху + выборы снизу", а не просто "выборы снизу"— Прагматизм, а не догматизм,— Консультативная демократия (политика наверху и внизу),— Постоянное экспериментирование (СЭЗ и т.

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