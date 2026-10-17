В номере «Спорт уик-энда» от 15 октября был размещен материал «Факел» положил «быков» на лопатки» под рубрикой «6 матчей подряд – без побед! Серия, однако…» Вот именно эта рубрика вызвала недоумение некоторых читателей.
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